В Госпогранслужбе, рассказали на каких КПП на границе с Польшей полностью ограничено движение фур

Очередь из грузовиков. Фото: PAP

Фермеры в Польше продолжают протестовать, ограничивая движение грузового транспорта на границе с Украиной. Они впускают всего несколько машин каждый час или совсем блокируют дорогу в некоторых районах.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в среду, 20 марта.

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Демченко сообщил, что сейчас протесты продолжаются на пяти пунктах пропуска. Фермеры блокируют въезд грузовиков в Польшу через пункты "Ягодин" и "Рава-Русская", где было зафиксировано отсутствие движения из Украины. Также через "Шегини" разрешили проезд только нескольким грузовикам, вчера было пропущено пять таких транспортных средств.

Он добавил, что через "Ягодин" и "Шегини" было разрешено пересечение границы только для ограниченного количества легковых автомобилей из Польши в Украину — 70 и 40 соответственно за минувшие сутки. По состоянию на утро 20 марта на польской стороне в очередях на этих пяти направлениях ждало 850 грузовиков, большинство из которых находились возле КПП "Ягодин".

Сегодня польские фермеры организовали большую забастовку, во время которой состоятся блокировки дорог и протесты более чем в 500 местах по всей стране.

Главные требования фермеров — отмена Европейского зеленого курса польским правительством и остановка импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Напомним, что недавно польские фермеры анонсировали новую блокаду движения грузового транспорта на границе с Германией.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных уступках фермерам, на которые пошла Еврокомиссия.