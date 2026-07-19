Турбокомпресор авто пропускає оливу: наслідки та ремонт

Ремонт турбокомпресора. Фото: Costex Tractor Parts

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Сучасному автомобільному турбокомпресору доводиться працювати в екстремальних умовах, адже ротор обертається зі швидкістю понад 150 000 об/хв, а температура вихлопних газів перевищує 900 °C. Моторна олива під великим тиском подається до підшипників, забезпечуючи виживання цього агрегату. Коли виникає проблема і турбіна починає гнати мастило, це стає критичним симптомом для турбодвигуна, який потребує негайного втручання.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Master Shop.

Шляхи витоку

Турбіна розділена на дві частини: холодну компресорну та гарячу турбінну. Між ними розташований картридж з підшипниками, де циркулює олива. Спеціальні кільця утримують рідину всередині лише за умови правильного балансу тиску. Щойно він порушується, починається витік мастила у впускний тракт або вихлопну систему автомобіля.

Якщо герметичність втрачено з боку компресорного колеса, олива потрапляє в інтеркулер. Позаяк він є найнижчою точкою, мастило накопичується в його стільниках, погіршуючи охолодження повітря. Найгіршим сценарієм у такому разі є раптове потрапляння накопиченої оливи в циліндри. Для дизеля це загрожує неконтрольованим розносом, а для бензинового мотора закінчується руйнуванням від детонації.

Коли витік стається з боку турбінного колеса, мастило йде прямо у вихлоп. Головними ознаками цієї проблеми є густий сизий дим під час перегазування та характерний їдкий запах згорілої оливи. Такий дефект швидко забиває стільники каталізатора або сажового фільтра DPF, виводячи з ладу дорогі екологічні системи автомобіля.

Причини несправності

Природний знос картриджа . З часом проміжки в підшипниках збільшуються, викликаючи люфт вала ротора, який швидко руйнує ущільнювальні кільця.

. З часом проміжки в підшипниках збільшуються, викликаючи люфт вала ротора, який швидко руйнує ущільнювальні кільця. Забита зливна трубка . Якщо магістраль повернення оливи в картер закоксовується, тиск усередині корпусу зростає, і мастило видавлює назовні.

. Якщо магістраль повернення оливи в картер закоксовується, тиск усередині корпусу зростає, і мастило видавлює назовні. Високий тиск у картері . Несправна система вентиляції картерних газів блокує вільний злив оливи з турбіни.

. Несправна система вентиляції картерних газів блокує вільний злив оливи з турбіни. Брудне мастило . Наявність сажі чи дрібного абразиву в оливі призводить до миттєвого зносу втулок і появи люфтів.

. Наявність сажі чи дрібного абразиву в оливі призводить до миттєвого зносу втулок і появи люфтів. Забитий повітряний фільтр . Через брак повітря компресор створює вакуум на вході та буквально висмоктує оливу з корпусу підшипників.

. Через брак повітря компресор створює вакуум на вході та буквально висмоктує оливу з корпусу підшипників. Помилки під час монтажу . Відсутність балансування ротора на спеціальних стендах після ремонту миттєво розбиває нові деталі.

. Відсутність балансування ротора на спеціальних стендах після ремонту миттєво розбиває нові деталі. Різке глушення мотора. Зупинка двигуна одразу після навантажень призводить до закипання мастила на гарячому валу та утворення коксу.

Самостійна перевірка

Провести первинну діагностику системи наддуву можна без складного обладнання. Для цього необхідно зняти повітряний патрубок, який йде від турбіни до інтеркулера. Легкий масляний наліт вважається нормою, але присутність рідкої оливи вказує на серйозну проблему. Також слід оглянути корпус інтеркулера на наявність тріщин та патьоків.

Наступним кроком є перевірка люфту ротора. Поворушивши пальцями вал за гайку крильчатки, можна оцінити його стан. Радіальний люфт має бути ледве відчутним (до 0,05 мм), а будь-який осьовий люфт вперед-назад повністю заборонений. Якщо крильчатка зачіпає стінки корпусу, експлуатувати автомобіль категорично заборонено, адже це загрожує повним руйнуванням двигуна.

Раніше Новини.LIVE писали, які помилки водіїв руйнують турбокомпресор в автомобілі. Це міцний компонент, але водночас чутливий, тому якщо не доглядати за ним належним чином, він може швидко зношуватися, а заміна коштує недешево.

Також читайте, які турбодвигуни відомих брендів механіки втомилися ремонтувати. Прагнення виробників вичавити максимальну потужність при мінімальній витраті пального змушує йти на серйозні компроміси з міцністю деталей.