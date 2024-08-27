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Вартість бензину на АЗС — якими будуть ціни на пальне в Україні завтра

27 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 28 серпня 2024 року
АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу ціни на пальне в Україні майже не змінилися. Вартість бензину  на АЗС трохи знизилась. Натомість незначно піднялися ціни на автогаз.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 28 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 28 серпня

За даними моніторингового порталу, 28 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,70 грн/л;
  • скраплений газ — 28,57 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,10 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,32 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,73 грн/л;
  • скраплений газ — 28,14 грн/л.
Які ціни на АЗС 28 серпня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 28 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 28 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 28 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, американське агентство J.D. Power склало рейтинг якості китайських електромобілів та гібридів за 2024 рік. Підрозділ компанії в Піднебесній опитав близько 10 тисяч власників нових автомобілів, що перебувають в експлуатації від двох до шести місяців.

Ми також писали, як обрати ідеального партнера для обслуговування вашого авто. Найважче — це знайти надійне СТО, де вам зможуть дійсно допомогти.

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