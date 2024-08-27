Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 28 серпня 2024 року

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останню добу ціни на пальне в Україні майже не змінилися. Вартість бензину на АЗС трохи знизилась. Натомість незначно піднялися ціни на автогаз.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 28 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 28 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л;

дизельне пальне — 52,70 грн/л;

скраплений газ — 28,57 грн/л.

A-95+ — 60,10 грн/л;

А-95 — 56,48 грн/л;

А-92 — 53,32 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,73 грн/л;

скраплений газ — 28,14 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 28 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 28 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Нагадаємо, американське агентство J.D. Power склало рейтинг якості китайських електромобілів та гібридів за 2024 рік. Підрозділ компанії в Піднебесній опитав близько 10 тисяч власників нових автомобілів, що перебувають в експлуатації від двох до шести місяців.

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