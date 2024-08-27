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Стоимость бензина на АЗС — какими будут цены на топливо в Украине завтра

27 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 28 августа 2024 года
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки цены на топливо в Украине почти не изменились. Стоимость бензина на АЗС немного снизилась. В то же время незначительно поднялись цены на автогаз.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 28 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 28 августа

По данным мониторингового портала, 28 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,70 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,57 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,10 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,32 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,73 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,14 грн/л.
Какие цены на АЗС 28 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 28 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 28 августа

Топливо бренда "Евро-95" 28 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto – 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, американское агентство JD Power составило рейтинг качества китайских электромобилей и гибридов за 2024 год. Подразделение компании в Поднебесной опросил около 10 тысяч владельцев новых автомобилей, находящихся в эксплуатации от двух до шести месяцев.

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