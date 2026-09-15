Ціни на пальне 15 вересня: скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС України

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 15 вересня, великі мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне. Бензин у більшості мереж подорожчав, водночас преміальний дизель, який ще 14 вересня на окремих АЗС коштував 100 грн за літр, знову подешевшав і опустився нижче цієї позначки.

Про вартість бензину повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

Змінилися ціни на пальне

У мережі OKKO всі марки бензину подорожчали на 2 грн за літр. У WOG бензин додав 1 грн за літр, а в SOCAR бензин NANO 95 зріс у ціні на 2 грн, тоді як А-95 — на 1 грн. UPG також підвищив вартість бензину на 2 грн. Лише "Укрнафта" залишила вартість бензину без змін.

Дизельне пальне змінювалося менш помітно. У OKKO звичайний дизель подорожчав на 60 копійок, у WOG — на 1 грн за літр. Водночас у SOCAR преміальний дизель подешевшав на 10 копійок — зі 100 грн до 99,90 грн за літр. Таким чином, після вчорашнього зростання ціна знову опустилася нижче психологічної позначки 100 грн.

Автогаз також змінився не у всіх мережах. У OKKO його вартість зросла на 60 копійок, тоді як у WOG, SOCAR та "Укрнафті" ціни залишилися без змін.

Читайте також:

Скільки коштує пальне

Станом на 15 вересня бензин А-95 у найбільших мережах коштує від 83,90 до 89,90 грн за літр, преміальний бензин — від 86,90 до 92,90 грн.

Вартість дизельного пального становить від 94,90 до 99,90 грн за літр, а преміального дизеля — від 96,90 до 99,90 грн. Автогаз продають за ціною від 42,90 до 45,50 грн за літр.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про один із найнадійніших дизельних двигунів BMW на вторинному ринку. Шестициліндровий трилітровий мотор M57 за належного обслуговування здатний долати понад 500 тисяч кілометрів.

Також Новини.LIVE писав про причини збільшення витрати пального восени. Холодний двигун довше виходить на робочу температуру, а зниження тиску в шинах збільшує опір коченню. На споживання пального також впливає частіше використання обігріву та іншого обладнання.