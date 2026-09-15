Цены на топливо 15 сентября: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС Украины

АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 15 сентября, крупные сети автозаправочных станций обновили цены на топливо. Бензин в большинстве сетей подорожал, в то же время премиальный дизель, который еще 14 сентября на отдельных АЗС стоил 100 грн за литр, снова подешевел и опустился ниже этой отметки.

О стоимости бензина сообщил портал Новини.LIVE.

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АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Изменились цены на топливо

В сети OKKO все марки бензина подорожали на 2 грн за литр. В WOG бензин прибавил 1 грн за литр, а в SOCAR бензин NANO 95 вырос в цене на 2 грн, тогда как А-95 — на 1 грн. UPG также повысил стоимость бензина на 2 грн. Только "Укрнафта" оставила стоимость бензина без изменений.

Дизельное топливо менялось менее заметно. В OKKO обычный дизель подорожал на 60 копеек, в WOG — на 1 грн за литр. В то же время в SOCAR премиальный дизель подешевел на 10 копеек — со 100 грн до 99,90 грн за литр. Таким образом, после вчерашнего роста цена снова опустилась ниже психологической отметки 100 грн.

Автогаз также изменился не во всех сетях. В OKKO его стоимость выросла на 60 копеек, тогда как в WOG, SOCAR и "Укрнафте" цены остались без изменений.

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Сколько стоит топливо

По состоянию на 15 сентября бензин А-95 в крупнейших сетях стоит от 83,90 до 89,90 грн за литр, премиальный бензин — от 86,90 до 92,90 грн.

Стоимость дизельного топлива составляет от 94,90 до 99,90 грн за литр, а премиального дизеля — от 96,90 до 99,90 грн. Автогаз продают по цене от 42,90 до 45,50 грн за литр.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об одном из самых надежных дизельных двигателей BMW на вторичном рынке. Шестицилиндровый трехлитровый мотор M57 при надлежащем обслуживании способен преодолеть более 500 тысяч километров.

Также Новини.LIVE писал о причинах увеличения расхода топлива осенью. Холодный двигатель дольше выходит на рабочую температуру, а снижение давления в шинах увеличивает сопротивление качению. На потребление топлива также влияет более частое использование обогрева и другого оборудования.