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Трактор і легковик на зимовій дорозі — хто з них порушник

9 лютого 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: один ледь сунеться, другий його обганяє — хто порушує правила
Хто порушує правила: Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій трактора.
  3. Обоє порушують правила.
  4. Обоє не порушують правила

Розбір задачі

Водій трактора їде прямо по лівій смузі, хоча дорога має дві смуги для руху в одному напрямку.

Читаємо п. 11.7 ПДР:

"Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км/год або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

На тракторі видно знак обмеження швидкості 30 км/год. Тобто водій трактора може виїжджати на ліву смугу лише перед поворотом ліворуч чи об'їздом. Але в зображеній ситуації трактор просто рухається прямо. І це є порушенням.

Водій червоного автомобіля має намір обігнати трактор.

Читаємо п. 11.4 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".

Тобто водій червоного автомобіля також порушує ПДР.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з правил обгону — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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