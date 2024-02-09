Тест по ПДД: один едва двигается, другой его обгоняет — кто нарушает правила

Кто нарушает правила: Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель трактора. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила

Разбор задачи

Водитель трактора едет прямо по левой полосе, хотя у дороги две полосы для движения в одном направлении.

Читаем п. 11.7 ПДД:

"Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или они по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется обгон, объезд или перестраивание перед поворотом налево или разворотом".

На тракторе виден знак ограничения скорости 30 км/ч. То есть водитель трактора может выезжать на левую полосу только перед поворотом налево или объездом. Но в изображенной ситуации трактор просто двигается прямо. И это нарушение.

Водитель красного автомобиля намерен обогнать трактор.

Читаем п. 11.4 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, имеющих по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".

То есть водитель красного автомобиля также нарушает ПДД.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.