Тест по ПДД: один едва двигается, другой его обгоняет — кто нарушает правила

Трактор и легковушка на зимней дороге — кто из них нарушитель
Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель трактора.
- Оба нарушают правила.
- Оба не нарушают правила
Разбор задачи
Водитель трактора едет прямо по левой полосе, хотя у дороги две полосы для движения в одном направлении.
Читаем п. 11.7 ПДД:
"Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или они по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется обгон, объезд или перестраивание перед поворотом налево или разворотом".
На тракторе виден знак ограничения скорости 30 км/ч. То есть водитель трактора может выезжать на левую полосу только перед поворотом налево или объездом. Но в изображенной ситуации трактор просто двигается прямо. И это нарушение.
Водитель красного автомобиля намерен обогнать трактор.
Читаем п. 11.4 ПДД:
"На дорогах с двусторонним движением, имеющих по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".
То есть водитель красного автомобиля также нарушает ПДД.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.
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