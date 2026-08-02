Toyota проти Ford: які автомобілі швидше знецінюються

Кросовери Toyota та Ford. Фото: driving.ca

Сергій Якуба Редактор

Аналізуючи залишкову вартість на вторинному ринку, бренди Toyota та Ford показують принципово різні результати знецінення. Високий попит на моделі обох марок формує велику пропозицію, проте японські автомобілі традиційно втрачають у ціні значно повільніше за американські. На це впливають як менші обсяги продажів окремих моделей Toyota, що створює дефіцит на ринку вживаних авто, так і підтверджена роками репутація надійності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Повнорозмірні пікапи

У сегменті важких пікапів Ford F-150 з базовим мотором 3,3 л на 290 к.с. за п'ять років втрачає близько 47% від початкової вартості. Його прямий конкурент Toyota Tundra з потужним двигуном V8 5,7 л на 381 к.с. демонструє значно вищу стійкість. Цей японський пікап знецінюється лише на 26%, що пояснюється значно меншим обсягом первинних продажів порівняно з масовою серією F-150.

Схожа ситуація спостерігається і серед рамних позашляховиків. Великий Ford Expedition втрачає приблизно 59% початкової ціни, тоді як залишкова вартість Toyota Sequoia знижується лише на 19-26%. Обсяг продажів американського позашляховика вдесятеро перевищує показники японського опонента, що створює надлишок пропозицій на вторинному ринку.

Популярні кросовери

Компактний кросовер Toyota RAV4 з 2-літровим мотором на 203 к.с. утримує залишкову вартість на високому рівні, знецінюючись лише на 29% за п'ять років. Конкурентний Ford Escape з 1,5-літровим трициліндровим двигуном на 181 к.с. втрачає за цей же період близько 58%. На вторинному ринку вживаний RAV4 продається суттєво дорожче завдяки високому попиту та базовому оснащенню системами безпеки.

У середньорозмірному класі кросовер Ford Explorer з мотором 2,3 л на 300 к.с. знецінюється на 58%, чому сприяє велика кількість кампаній з відкликання від виробника. Натомість Toyota 4Runner з мотором 4 л на 270 к.с. втрачає лише 24% вартості через високу надійність.

Єдине рівняння

Винятком є пікап Ford Ranger, який втрачає 30% ціни та майже нарівно змагається з Toyota Tacoma, що знецінюється на 23-35%.

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