Toyota поширила дивне попередження щодо моторної оливи

Вид на передню частину автомобіля Toyota. Фото: drive.com.au

Компанія Toyota офіційно попередила дилерські центри про вимушену заміну моторних олив через глобальний дефіцит технічних рідин. Тимчасові заходи стосуються найсучасніших гібридних моделей, для яких критично важлива низька в’язкість мастила. Через перебої у ланцюжках постачання виробник дозволяє використовувати густіші аналоги замість ультрарідких продуктів 0W-8 та 0W-16.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Hot Cars.

Глобальний дефіцит

Компанія Toyota вказує на серйозні складнощі з забезпеченням дилерів оригінальними оливами. Основною причиною називають "виробничі та логістичні обмеження" у нафтохімічному ланцюжку постачання, що виникли у партнерстві з ExxonMobil.

Хоча виробник не називає конкретних конфліктів, фахівці вказують на проблеми з інфраструктурою та транспортуванням через Ормузьку протоку. Позаяк сучасні двигуни критично залежать від специфічних рідин, навіть короткочасна затримка змушує компанію змінювати стандарти обслуговування.

Тимчасові заміни

Дилерам офіційно дозволили використовувати оливу 0W-16 замість 0W-8 під час планового технічного обслуговування. У випадках, коли регламент вимагає 0W-16, компанія допускає перехід на в’язкість 0W-20. Важливо, що таке рішення дозволено лише для одного сервісного інтервалу, після чого необхідно повернутися до рекомендованих параметрів.

Використання ультрарідких мастил є ключовим фактором для досягнення високої економічності нових силових установок. Деякі власники побоюються, що занадто рідка олива гірше захищає деталі, тому це розпорядження лише підігріває дискусії про технічні допуски. Попри вимушений крок, Toyota наголошує на безпечності такої заміни за умови її короткостроковості.

Яких моделей стосується

Toyota Camry (2025+)

(2025+) Toyota Corolla Hybrid 2.0 (2023+)

(2023+) Toyota Crown 2.5 AWD Hybrid (2023+)

(2023+) Toyota Grand Highlander Hybrid (2023+)

(2023+) Toyota Yaris/Yaris Cross 1.5 Hybrid (2020+)

Технічні виклики

Сучасні гібридні двигуни спроєктовані з мінімальними допусками, що вимагає специфічного змащування для безперебійної роботи. Позаяк ультрарідкі мастила стали невіддільною частиною стратегії зменшення викидів, їхній дефіцит створює додаткові виклики для сервісу. Будь-яка неточність у виборі в’язкості може вплинути на споживання пального та температурні режими.

Десятиліття тому водії не часто звертали увагу на точні параметри в’язкості, проте сьогодні ситуація кардинально змінилася. Будь-яке коливання у глобальних постачаннях миттєво позначається на роботі сервісних центрів по всьому світу. Toyota обіцяє стабілізувати ситуацію найближчим часом, проте цей інцидент демонструє залежність галузі від високотехнологічних продуктів.

