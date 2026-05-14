Toyota распространила странное предупреждение о моторном масле

Вид на переднюю часть автомобиля Toyota. Фото: drive.com.au

Компания Toyota официально предупредила дилерские центры о вынужденной замене моторных масел из-за глобального дефицита технических жидкостей. Временные меры касаются самых современных гибридных моделей, для которых критически важна низкая вязкость масла. Из-за перебоев в цепочках поставок производитель позволяет использовать более густые аналоги вместо ультражидких продуктов 0W-8 и 0W-16.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Hot Cars.

Глобальный дефицит

Компания Toyota указывает на серьезные сложности с обеспечением дилеров оригинальными маслами. Основной причиной называют "производственные и логистические ограничения" в нефтехимической цепочке поставок, возникшие в партнерстве с ExxonMobil.

Хотя производитель не называет конкретных конфликтов, специалисты указывают на проблемы с инфраструктурой и транспортировкой через Ормузский пролив. Так как современные двигатели критически зависят от специфических жидкостей, даже кратковременная задержка заставляет компанию менять стандарты обслуживания.

Временные замены

Дилерам официально разрешили использовать масло 0W-16 вместо 0W-8 во время планового технического обслуживания. В случаях, когда регламент требует 0W-16, компания допускает переход на вязкость 0W-20. Важно, что такое решение разрешено лишь для одного сервисного интервала, после чего необходимо вернуться к рекомендованным параметрам.

Читайте также:

Использование ультражидких масел является ключевым фактором для достижения высокой экономичности новых силовых установок. Некоторые владельцы опасаются, что слишком жидкое масло хуже защищает детали, поэтому это распоряжение лишь подогревает дискуссии о технических допусках. Несмотря на вынужденный шаг, Toyota отмечает безопасность такой замены при условии ее краткосрочности.

Каких моделей касается

Toyota Camry (2025+)

(2025+) Toyota Corolla Hybrid 2.0 (2023+)

(2023+) Toyota Crown 2.5 AWD Hybrid (2023+)

(2023+) Toyota Grand Highlander Hybrid (2023+)

(2023+) Toyota Yaris/Yaris Cross 1.5 Hybrid (2020+)

Технические вызовы

Современные гибридные двигатели спроектированы с минимальными допусками, что требует специфической смазки для бесперебойной работы. Так как ультражидкие масла стали неотъемлемой частью стратегии уменьшения выбросов, их дефицит создает дополнительные вызовы для сервиса. Любая неточность в выборе вязкости может повлиять на потребление топлива и температурные режимы.

Десятилетие назад водители нечасто обращали внимание на точные параметры вязкости, однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Любое колебание в глобальных поставках мгновенно сказывается на работе сервисных центров по всему миру. Toyota обещает стабилизировать ситуацию в ближайшее время, однако этот инцидент демонстрирует зависимость отрасли от высокотехнологичных продуктов.

Ранее Новини.LIVE писали, в чем секрет долговечности японских автомобилей. Феноменальная надежность автопрома страны базируется не только на инженерных решениях, но и на культуре ухода за техникой.

Также читайте, сколько моторного масла на самом деле должен потреблять автомобиль. Резкое снижение уровня технической жидкости часто свидетельствует о серьезных механических неисправностях или неправильной эксплуатации транспортного средства.