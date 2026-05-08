Новый стандарт моторного масла, о котором мало кто слышал

Моторное масло. Фото: avtoto.com.ua

Автомобильная отрасль перешла на новый стандарт моторного масла под названием GF-7. Эти изменения обусловлены появлением современных двигателей, работающих при более высоких температурах и требующих лучшей защиты. Обновленная категория помогает повысить топливную эффективность и обеспечивает долговечность силовых агрегатов. По состоянию на 2026 год владельцам легковых машин стоит обращать внимание на новую маркировку во время сервисного обслуживания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Обновленные требования

Новый стандарт разработал Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов для пассажирских авто с бензиновыми двигателями. Потребность в изменениях возникла из-за эволюции инженерных решений, заставляющих моторы работать в экстремальных условиях. Поскольку конструкции становятся сложнее, масло должно обеспечивать лучшую чистоту поршней и термическую стабильность характеристик.

GF-7 пришел на смену предыдущей категории GF-6, установив более строгие критерии к износостойкости деталей. Особое внимание уделяется предотвращению низкоскоростного преждевременного воспламенения смеси, которое часто повреждает двигатели с прямым впрыском. Использование такого масла позволяет избежать катастрофических поломок внутренних узлов и продлевает срок службы всего агрегата.

Полная совместимость

Владельцам более старых автомобилей не стоит волноваться из-за внедрения новых правил маркировки смазочных средств. Масла категории GF-7 полностью совместимы с предыдущими стандартами, что позволяет использовать их в двигателях прошлых поколений. Это означает, что новые масла безопасно заменяют продукты серии GF-6 и еще более древние варианты масел.

Стандарт делится на две основные группы в зависимости от вязкости рабочей жидкости. Вариант GF-7A предназначен для масел класса 0W-20 и более тяжелых составов, тогда как GF-7B разработан исключительно для продуктов 0W-16.

Старые изделия официально выведены с рынка в марте 2026 года, поэтому новые спецификации стали обязательным базовым уровнем для всей индустрии.

