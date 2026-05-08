Новий стандарт моторної оливи, про який мало хто чув

Моторна олива. Фото: avtoto.com.ua

Автомобільна галузь перейшла на новий стандарт моторної оливи під назвою GF-7. Ці зміни зумовлені появою сучасних двигунів, що працюють за вищих температур і потребують кращого захисту. Оновлена категорія допомагає підвищити паливну ефективність та забезпечує довговічність силових агрегатів. Станом на 2026 рік власникам легкових машин варто звертати увагу на нове маркування під час сервісного обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Оновлені вимоги

Новий стандарт розробив Міжнародний комітет зі стандартизації та схвалення мастильних матеріалів для пасажирських авто з бензиновими двигунами. Потреба у змінах виникла через еволюцію інженерних рішень, що змушують мотори працювати в екстремальних умовах. Позаяк конструкції стають складнішими, мастило має забезпечувати кращу чистоту поршнів та термічну стабільність характеристик.

GF-7 прийшов на зміну попередній категорії GF-6, встановивши суворіші критерії до зносостійкості деталей. Особлива увага приділяється запобіганню низькошвидкісному передчасному запалюванню суміші, яке часто пошкоджує двигуни з прямим упорскуванням. Використання такої оливи дозволяє уникнути катастрофічних поломок внутрішніх вузлів та подовжує термін служби всього агрегату.

Повна сумісність

Власникам старіших автомобілів не варто хвилюватися через впровадження нових правил маркування мастильних засобів. Оливи категорії GF-7 є повністю сумісними з попередніми стандартами, що дозволяє використовувати їх у двигунах минулих поколінь. Це означає, що нові оливи безпечно замінюють продукти серії GF-6 та ще давніші варіанти мастил.

Читайте також:

Стандарт поділяється на дві основні групи залежно від в’язкості робочої рідини. Варіант GF-7A призначений для мастил класу 0W-20 та важчих складів, тоді як GF-7B розроблений виключно для продуктів 0W-16.

Старі вироби офіційно виведені з ринку в березні 2026 року, тому нові специфікації стали обов'язковим базовим рівнем для всієї індустрії.

Раніше Новини.LIVE писали, як врятувати машину від втрати моторної оливи. Не завжди винуватцями є зношені сальники.

Також читайте, коли насправді треба міняти оливу в коробці передач автомобіля. Міф про вічну оливу в трансмісії часто призводить до передчасного виходу агрегатів з ладу.