Подорожі на мотоциклі: 5 кращих моделей Yamaha для дальніх поїздок

Yamaha Tracer 9. Фото: infocar.ua

Багато мотоциклістів мріють про далекі мандрівки на двох колесах із комфортом. Спеціально для дальніх поїздок японські інженери створюють техніку із зручною посадкою, високою автономністю та захистом від вітру. Якісні мотоцикли Yamaha чудово долають сотні кілометрів за день. У лінійці бренду є крузери, нейкеди, ендуро та турери для будь-якого стилю їзди.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Класичні моделі

Модель Bolt R-Spec пропонує розслаблену посадку та низьку висоту сидіння 69,1 см. Двигун V-Twin об'ємом 942 куб. см дає чудову тягу на підйомах, а бак на 12,8 л при витраті близько 4,6 л/100 км забезпечує солідний запас ходу. Мотоцикл позбавлений вітрового скла та складного дисплея, що сподобається шанувальникам лаконічної класики.

Спортивний нейкед MT-09 має трициліндровий мотор об'ємом 890 куб. см та прямовисну посадку для зняття навантаження з рук. Модель оснастили баком на 14 л з витратою 4,9 л/100 км, регульованими підніжками, круїз-контролем, роз'ємом USB та ходом підвісок 12,9 см спереду і 11,7 см ззаду.

Економічні мотоцикли

Модель MT-07 з 689-кубовим мотором CP2 розганяється до 100 км/год за 3,6 секунди при максимальній швидкості 207 км/год. Бак об'ємом 14 л у поєднанні з низькою витратою пального 4,1 л/100 км гарантує високу автономність. На кермі розмістили 5-дюймовий TFT-дисплей з можливістю виводу підказок навігації та управління дзвінками.

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Кросовер Tenere 700 орієнтований на пригоди та легко долає бездоріжжя завдяки довгохідній підвісці. Модель отримала бак на 15,8 л, вітрове скло, захист рук, порт USB-C та 6,3-дюймовий екран з підтримкою Google Maps.

Флагманський турер

Модель Tracer 9 виступає ідеальним вибором для максимальних відстаней з великим баком на 18,9 л та витрати 4,9 л/100 км. Велике регульоване вітрове скло, центральна підніжка та режим вибору налаштувань роблять поїздку максимально зручною.

Мотоцикл оснастили потужним мотором CP3, 7-дюймовим екраном, портом USB-C, відсіком для смартфона та круїз-контролем. За доплату доступні підігрів керма та кофра, а також квікшифтер.

Раніше Новини.LIVE представляли ТОП-12 японських мотоциклів, які служать вічно. Мотоциклісти, які шукають варіант на роки, сформували перелік моделей, здатних долати сотні тисяч кілометрів без серйозних втручань.

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