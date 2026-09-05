Путешествия на мотоцикле: 5 лучших моделей Yamaha для дальних поездок

Yamaha Tracer 9. Фото: infocar.ua

Многие мотоциклисты мечтают о дальних путешествиях на двух колесах с комфортом. Специально для дальних поездок японские инженеры создают мотоциклы с удобной посадкой, высокой автономностью и защитой от ветра. Качественные мотоциклы Yamaha прекрасно преодолевают сотни километров в день. В линейке бренда есть круизеры, нейкеды, эндуро и туреры для любого стиля езды.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Классические модели

Модель Bolt R-Spec предлагает расслабленную посадку и низкую высоту сиденья — 69,1 см. Двигатель V-Twin объемом 942 куб. см обеспечивает отличную тягу на подъемах, а бак на 12,8 л при расходе около 4,6 л/100 км гарантирует солидный запас хода. Мотоцикл не имеет ветрового стекла и складного дисплея, что понравится поклонникам лаконичной классики.

Спортивный нейкед MT-09 имеет трехцилиндровый двигатель объемом 890 куб. см и вертикальную посадку для снятия нагрузки с рук. Модель оснащена баком объемом 14 л с расходом 4,9 л/100 км, регулируемыми подножками, круиз-контролем, USB-разъемом и ходом подвесок 12,9 см спереди и 11,7 см сзади.

Экономичные мотоциклы

Модель MT-07 с 689-кубовым двигателем CP2 разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды при максимальной скорости 207 км/ч. Бак объемом 14 л в сочетании с низким расходом топлива 4,1 л/100 км гарантирует высокую автономность. На руле размещен 5-дюймовый TFT-дисплей с возможностью вывода подсказок навигации и управления звонками.

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Кроссовер Tenere 700 ориентирован на приключения и легко преодолевает бездорожье благодаря длинноходной подвеске. Модель получила бак объемом 15,8 л, ветровое стекло, защиту рук, порт USB-C и 6,3-дюймовый экран с поддержкой Google Maps.

Флагманский турист

Модель Tracer 9 является идеальным выбором для дальних поездок благодаря большому баку объемом 18,9 л и расходу 4,9 л/100 км. Большое регулируемое ветровое стекло, центральная подножка и режим выбора настроек делают поездку максимально комфортной.

Мотоцикл оснащен мощным двигателем CP3, 7-дюймовым экраном, портом USB-C, отсеком для смартфона и круиз-контролем. За доплату доступны подогрев руля и кофр, а также квикшифтер.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-12 японских мотоциклов, которые служат вечно. Мотоциклисты, ищущие вариант на долгие годы, составили список моделей, способных преодолевать сотни тысяч километров без серьезных вмешательств.

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