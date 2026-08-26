Які компактні авто найшвидші у 2026 році: п’ятірка лідерів

Компактне авто. Фото: pixabay

Компактні автомобілі можуть дивувати не лише практичністю, а й динамікою. Сучасні моделі поєднують потужні двигуни, повний привід та відносно невелику масу. Завдяки цьому деякі з них здатні розганятися до 100 км/год менш ніж за чотири секунди та конкурувати зі спортивними авто.

Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на SlashGear.

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BMW M2 CS

Лідером рейтингу став BMW M2 CS. Автомобіль оснащений 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном потужністю 530 кінських сил і максимальним крутним моментом 479 фунт-футів.

Автомобіль BMW M2 CS. Фото: The car expert

Потужність передається на задні колеса через восьмиступеневу автоматичну коробку передач. Виробник заявляє розгін від 0 до 60 миль/год (0–97 км/год) за 3,8 секунди, однак під час тестування Car and Driver автомобіль показав результат 3,3 секунди.

Максимальна швидкість M2 CS становить 188 миль/год (302 км/год). Крім того, модель встановила рекорд для компактного класу на Нюрбургринзі, подолавши трасу за 7 хвилин 25,5 секунди.

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Audi RS3

Друге місце посів Audi RS3 із 2,5-літровим турбованим п'ятициліндровим двигуном. Його потужність становить 394 кінські сили, а крутний момент — 369 фунт-футів.

Автомобіль Audi RS3. Фото: Audi Sport

Двигун працює разом із семиступеневою роботизованою коробкою передач і системою повного приводу Quattro. Окремою особливістю є задній диференціал, який може розподіляти крутний момент між задніми колесами.

Під час тестування Car and Driver Audi RS3 розігнався до 60 миль/год за 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить 180 миль/год (290 км/год).

Mercedes-AMG CLA 45 S

Mercedes-AMG CLA 45 S оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 416 кінських сил і крутним моментом 369 фунт-футів.

Автомобіль має повний привід 4Matic+ та восьмиступеневу роботизовану коробку передач. Виробник заявляє розгін до 60 миль/год за 4 секунди, проте незалежні випробування показали 3,7 секунди.

Автомобіль Mercedes-AMG CLA 45 S. Фото: Mercedes-Benz

Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 155 миль/год (250 км/год).

2026 рік стане останнім для цієї версії CLA 45 S. Mercedes уже представив наступне покоління моделі з електричною силовою установкою потужністю 680 кінських сил.

Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf R отримав 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун потужністю 328 кінських сил і 310 фунт-футів крутного моменту.

Автомобіль Volkswagen Golf R. Фото: Volkswagen

Потужність передається через семиступеневу коробку DSG на систему повного приводу 4Motion. Автомобіль також має систему активного розподілу тяги між задніми колесами та режим Drift.

Під час тесту Car and Driver Golf R розігнався до 60 миль/год за 4 секунди. Максимальна швидкість становить 155 миль/год, а з пакетом Performance — 167 миль/год. Реальний тест із GPS зафіксував швидкість 172 милі/год (277 км/год).

Toyota GR Corolla

Замикає п'ятірку Toyota GR Corolla. Це єдина модель рейтингу, яка не використовує європейську платформу. Під капотом встановлений 1,6-літровий турбований трициліндровий двигун потужністю 300 кінських сил і 295 фунт-футів крутного моменту.

Автомобіль Toyota GR Corolla. Фото: Theottle

Автомобіль має фірмову систему повного приводу GR-FOUR. Виробник пропонує на вибір шестиступеневу механічну або восьмиступеневу автоматичну коробку передач.

Під час випробувань Car and Driver GR Corolla розігналася до 60 миль/год за 4,2 секунди, а максимальна швидкість становить близько 143 миль/год (230 км/год).

Новини.LIVE інформували, що власники деяких французьких автомобілів можуть зіткнутися з проблемами задніх габаритних ліхтарів. Найчастіше несправність проявляється на Citroën Berlingo та Peugeot Partner першого покоління, а також окремих моделях Peugeot.

Новини.LIVE також писали, що під час вибору гальмівних колодок для автомобіля важливо враховувати його модель, масу та умови експлуатації. Для міської їзди підійдуть органічні або напівметалеві варіанти, а для автомобілів, які часто працюють під значним навантаженням, варто розглянути термостійкі напівметалеві чи керамічні колодки.