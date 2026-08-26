Какие компактные автомобили самые быстрые в 2026 году: пятерка лидеров

Компактный автомобиль. Фото: pixabay

Компактные автомобили могут удивлять не только практичностью, но и динамикой. Современные модели сочетают в себе мощные двигатели, полный привод и относительно небольшую массу. Благодаря этому некоторые из них способны разгоняться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды и соперничать со спортивными автомобилями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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BMW M2 CS

Лидером рейтинга стал BMW M2 CS. Автомобиль оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 530 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 479 фунт-фут.

Автомобиль BMW M2 CS. Фото: The car expert

Мощность передается на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Производитель заявляет разгон от 0 до 60 миль/ч (0–97 км/ч) за 3,8 секунды, однако во время тестирования Car and Driver автомобиль показал результат 3,3 секунды.

Максимальная скорость M2 CS составляет 188 миль/ч (302 км/ч). Кроме того, модель установила рекорд для компактного класса на Нюрбургринге, преодолев трассу за 7 минут 25,5 секунды.

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Audi RS3

Второе место заняла Audi RS3 с 2,5-литровым турбированным пятицилиндровым двигателем. Его мощность составляет 394 лошадиные силы, а крутящий момент — 369 фунт-фут.

Автомобиль Audi RS3. Фото: Audi Sport

Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода Quattro. Отдельной особенностью является задний дифференциал, который может распределять крутящий момент между задними колесами.

Во время тестирования Car and Driver Audi RS3 разгонялся до 60 миль/ч за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 180 миль/ч (290 км/ч).

Mercedes-AMG CLA 45 S

Mercedes-AMG CLA 45 S оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 416 лошадиных сил и крутящим моментом 369 фунт-фут.

Автомобиль имеет полный привод 4Matic+ и восьмиступенчатую роботизированную коробку передач. Производитель заявляет разгон до 60 миль/ч за 4 секунды, однако независимые испытания показали 3,7 секунды.

Автомобиль Mercedes-AMG CLA 45 S. Фото: Mercedes-Benz

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 155 миль/ч (250 км/ч).

2026 год станет последним для этой версии CLA 45 S. Mercedes уже представил следующее поколение модели с электрической силовой установкой мощностью 680 лошадиных сил.

Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf R получил 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 328 конских сил и 310 фунт-фут крутящего момента.

Автомобиль Volkswagen Golf R. Фото: Volkswagen

Мощность передается через семиступенчатую коробку DSG на систему полного привода 4Motion. Автомобиль также оснащен системой активного распределения тяги между задними колесами и режимом Drift.

Во время теста Car and Driver Golf R разгонялся до 60 миль/ч за 4 секунды. Максимальная скорость составляет 155 миль/ч, а с пакетом Performance — 167 миль/ч. Реальный тест с GPS зафиксировал скорость 172 миль/ч (277 км/ч).

Toyota GR Corolla

Замыкает пятерку Toyota GR Corolla. Это единственная модель рейтинга, которая не использует европейскую платформу. Под капотом установлен 1,6-литровый турбированный трехцилиндровый двигатель мощностью 300 лошадиных сил и 295 фунт-фут крутящего момента.

Автомобиль Toyota GR Corolla. Фото: Theottle

Автомобиль оснащён фирменной системой полного привода GR-FOUR. Производитель предлагает на выбор шестиступенчатую механическую или восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Во время испытаний Car and Driver GR Corolla разгонялась до 60 миль/ч за 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет около 143 миль/ч (230 км/ч).

Новини.LIVE сообщали, что владельцы некоторых французских автомобилей могут столкнуться с проблемами с задними габаритными огнями. Чаще всего неисправность проявляется на Citroën Berlingo и Peugeot Partner первого поколения, а также на отдельных моделях Peugeot.

Новини.LIVE также писали, что при выборе тормозных колодок для автомобиля важно учитывать его модель, массу и условия эксплуатации. Для городской езды подойдут органические или полуметаллические варианты, а для автомобилей, которые часто работают под значительной нагрузкой, стоит рассмотреть термостойкие полуметаллические или керамические колодки.