ТОП-20 автомобілів з найменшою витратою пального у 2026 році

Toyota Prius 2026 року. Фото: caranddriver.com

Сергій Якуба Редактор

Сучасні автомобільні технології дозволяють суттєво знизити витрати пального. Гібридні установки та ефективні бензинові мотори показують високу ощадливість, долаючи десятки кілометрів на одному літрі. Аналітики EPA склали рейтинг з 20 найекономніших машин 2026 року, які можна придбати вже сьогодні. Всі показники витрати пального наведено у зведеному циклі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Початковий рівень

Відкриває список кросовер Hyundai Tucson Hybrid з показником витрати пального 6,19 л/100 км. Гібридна система з двигуном 1,6 л видає 231 к.с. Слідом йде преміальний Lexus NX 350h FWD, якому потрібно 5,88 л/100 км завдяки 2,5-літровому моторові та двом електродвигунам на 240 к.с. Аналогічний результат у 5,88 л/100 км демонструє Honda CR-V Sport Hybrid FWD з 2-літровим мотором на 204 к.с.

Популярний плагін-гібрид Ford Escape PHEV у чисто бензиновому режимі також витрачає 5,88 л/100 км, а при підключенні електромотора споживання падає до 2,33 л/100 км.

Ощадливі авто

Елегантний седан Toyota Crown зі стандартним гібридом 2,5 л на 236 к.с. вимагає 5,74 л/100 км. Компактний кросовер Toyota Corolla Cross Hybrid з повним приводом та системою на 196 к.с. споживає близько 5,6 л/100 км. Таку ж витрату пального у 5,6 л/100 км має турбований Kia Sportage Hybrid LX на 232 к.с. у передньопривідному виконанні.

Міський кросовер Lexus UX 300h з мотором 2 л на 196 к.с. задовольняється 5,47 л/100 км. Базовий передньопривідний Toyota RAV4 з 2,5-літровим двигуном на 226 к.с. показує 5,47 л/100 км. Спортивне купе Honda Prelude з гібридним силовим агрегатом на 200 к.с. демонструє аналогічні 5,47 л/100 км.

Поріг п'яти літрів

Преміальний седан Lexus ES 350h FWD потужністю 244 к.с. витрачає 5,11 л/100 км. Компактний плагін-гібрид Kia Niro PHEV на 180 к.с. у бензиновому режимі бере 4,9 л/100 км, а в гібридному — 2,1 л/100 км. Седан Honda Accord EX-L Hybrid з 2-літровою установкою показує споживання 4,9 л/100 км.

Динамічний хетчбек Honda Civic Hybrid на 200 к.с. витрачає близько 4,8 л/100 км. Популярна Toyota Corolla Hybrid у версіях LE та XLE споживає 4,70 л/100 км.

Лідери економії

Першу п'ятірку найощадливіших машин відкриває Toyota Camry LE з новим гібридом 2,5 л на 225 к.с. та результатом 4,61 л/100 км. Корейський седан Hyundai Sonata Hybrid з силовою установкою на 192 к.с. показує тотожні 4,61 л/100 км.

Компактний Kia Niro FE у звичайному гібридному виконанні на 139 к.с. демонструє витрату 4,44 л/100 км. Друге місце здобуває Hyundai Elantra Hybrid з мотором 1,6 л на 139 к.с., яка споживає лише 4,36 л/100 км.

Абсолютним переможцем рейтингу стає Toyota Prius з 2-літровою гібридною системою на 194 к.с., чий показник становить рекордні 4,13 л/100 км.

Раніше Новини.LIVE писали, який простий спосіб заощадження пального запропонували водіям вчені. Дослідники з Університету Міннесоти проаналізували понад 120 000 000 реальних поїздок легкових автомобілів в США та дійшли до цікавого висновку.

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