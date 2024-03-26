Рейтинг найнадійніших вживаних Audi для купівлі у 2024 році

ТОП-12 найнадійніших вживаних Audi для купівлі у 2024 році — рейтинг
Хто не дозволить собі викласти від 50 000 доларів за новітню Audi A5, може звернути увагу на вторинний ринок. На ньому досить багато надзвичайно надійних автомобілів бренду, здатних прослужити ще довго.
Рейтинг склали експерти Hot Cars.
Ремонт та обслуговування середньостатистичного автомобіля Audi протягом перших 10 років експлуатації обійдеться у 13 222 доларів, що є досить низьким показником для машин класу "люкс". Ця цифра значно краща за аналогічні показники BMW — 19 312 доларів.
Складаючи рейтинг, експерти Hot Cars проаналізували усі вживані моделі Audi та оцінили їх на основі рейтингів J.D. Power Quality & Reliability, а також показників вартості технічного обслуговування від CarEdge та RepairPal.
ТОП-12 найнадійніших вживаних Audi у 2024 році
- 2010 Audi A6 (4F): 89 балів зі 100
- 2013 Audi A4 (B8): 87/100
- 2015 Audi A5: 87/100
- 2016 Audi A7: 85/100
- 2015 Audi Q3: 85/100
- 2014 Audi A7: 85/100
- 2018 Audi A4 (B9): 85/100
- 2023 Audi A3 (8Y): 84/100
- 2016 Audi A6 (4G): 83/100
- 2016 Audi A3 (8V): 83/100
- 2017 Audi Q5 (80A): 82/100
- 2010 Audi Q5 (8R): 81/100
2010 Audi A6 (4F): 89/100
Це найнадійніша вживана модель Audi на сучасному ринку, яка отримала високий бал за якість та надійність за версією J.D. Power. Автомобіль 2010 року знаменує собою кінець третього покоління (C6) Audi A6, який діставався споживачам від 46 000 доларів.
Сьогодні цей вживаний автомобіль Audi на ринку США коштує менш як 5000 доларів, що робить його одним з найдешевших у володінні та обслуговуванні авто класу "люкс". В Україні модель продають дорожче — від 9495 доларів.
Базові моделі з 3-літровим V6 розвивають 265 к.с. Водночас хто заплатить трохи більше, може обрати Audi S6 з 5,2-літровим V10 від Lamborghini потужністю 435 к.с. Це важке авто розганяється від 0 до 100 км/год за неймовірні 5,1 с. Щорічні витрати на технічне обслуговування машини становлять 828 доларів (RepairPal).
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