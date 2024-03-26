Рейтинг самых надежных б/у Audi для покупки в 2024 году

Среди Audi есть неубиваемые модели. Фото: caranddriver.com

Кто не позволит себе выложить от 50 000 долларов за новую Audi A5, может обратить внимание на вторичный рынок. На нем достаточно много очень надежных автомобилей бренда, способных прослужить еще долго.

Рейтинг составили эксперты Hot Cars.

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Ремонт и обслуживание среднестатистического автомобиля Audi в течение первых 10 лет эксплуатации обойдется в 13 222 долларов, что является довольно низким показателем для машин класса "люкс". Эта цифра значительно лучше аналогичных показателей BMW — 19 312 долларов.

Составляя рейтинг, эксперты Hot Cars проанализировали все подержанные модели Audi и оценили их на основе рейтингов J.D. Power Quality & Reliability, а также показателей стоимости технического обслуживания от CarEdge и RepairPal.

ТОП-12 самых надежных подержанных Audi в 2024 году

2010 Audi A6 (4F): 89 баллов из 100 2013 Audi A4 (B8): 87/100 2015 Audi A5: 87/100 2016 Audi A7: 85/100 2015 Audi Q3: 85/100 2014 Audi A7: 85/100 2018 Audi A4 (B9): 85/100 2023 Audi A3 (8Y): 84/100 2016 Audi A6 (4G): 83/100 2016 Audi A3 (8V): 83/100 2017 Audi Q5 (80A): 82/100 2010 Audi Q5 (8R): 81/100

2010 Audi A6 (4F): 89/100

Фото: hotcars.com

Это наиболее надежная модель Audi на современном рынке, которая получила высокий балл за качество и надежность по версии J.D. Power. Автомобиль 2010 знаменует собой конец третьего поколения (C6) Audi A6, который доставался потребителям от 46 000 долларов.

Сегодня этот подержанный автомобиль Audi на рынке США стоит менее 5000 долларов, что делает его одним из самых дешевых во владении и обслуживании авто класса "люкс". В Украине модель продают дороже — от 9495 долларов.

Базовые модели с 3-литровым V6 развивают 265 л.с. В то же время, кто заплатит немного больше, может выбрать Audi S6 с 5,2-литровым V10 от Lamborghini мощностью 435 л.с. Этот тяжелый автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за невероятные 5,1 с. Ежегодные расходы по техническому обслуживанию машины составляют 828 долларов (RepairPal).

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