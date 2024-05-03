Які нові автомобілі в Україні можна купити за ціною до 17 000 доларів — ТОП-10

ТОП-10 нових автомобілів, які доступні в Україні за ціною до 17 000 доларів
Сьогодні автомобілі в Україні продовжують дорожчати, через насамперед через несприятливий для гривні валютний курс. Водночас на ринку досі можна знайти дешеві моделі нових авто у базовій комплектації, серед яких не лише хетчбеки, але й седани та компактні кросовери.
Про це написав Focus.
1. JAC JS2
- Ціна від 550 000 грн (13 900 доларів)
Компактний кросовер — найдешевше нове авто в Україні. За цю суму пропонують модель 2022 року з 1,5-літровим 103-сильним двигуном та механічною КПП. Має 450-літровий багажник, кондиціонер, круїз-контроль, камеру та датчик світла.
2. Chery Tiggo 2 Pro
- Ціна від 560 000 грн (14 100 доларів)
Крос-хетчбек має 1,5-літровий 109-сильний двигун та 5-ступінчасту МКПП, кондиціонер, паркувальні датчики, камеру, підігрів крісел, автоматичні фари, круїз-контроль та 9-дюймовий тачскрін.
3. MG 5
- Ціна від 571 747 грн (14 430 доларів)
Седан С-класу з 1,5-літровим 114-сильним мотором, МКПП, просторим салоном, 512-літровим багажником, кондиціонером, круїз-контролем, камерою з 8-дюймовим дисплеєм, датчиком світла та парктроніком.
4. JAC J7
- Ціна від 587 000 грн (14 800 доларів)
Великий ліфтбек, випущений у 2021 році, має 1,5-літровий 134-сильний турбомотор, 6-ступінчасту МКПП, 540-літровий багажник, кондиціонер, круїз-контроль, камеру та 10,4-дюймовий тачскрін.
5. Chery Tiggo 4 Pro
- Ціна від 615 000 грн (15 500 доларів)
Кросовер має 1,5-літровий 113-сильний двигун, кондиціонер, парктронік, камеру з 10,25-дюймовим екраном, круїз-контроль, підігрів сидінь та керма.
6. Fiat Panda
- Ціна від 625 800 грн (15 790 доларів)
Компактний міський хетчбек — найдешевший гібрид в Україні. Має 1-літровий 70-сильний двигун, м'яку 48-вольтну установку, кондиціонер, підігрів сидінь та 6 подушок безпеки. Середня витрата палива 4 л/100 км.
7. Hyundai i10
- Ціна від 626 100 грн (15 800 доларів)
Авто має 1-літровий 67-сильний двигун, 5-ступінчасту МКПП, кондиціонер та датчик світла.
8. Citroen C3
- Ціна від 626 700 грн (15 810 доларів)
Компактний хетчбек В-класу має 1,2-літровим 82-сильний мотор, МКПП, кондиціонер, діодні фари, підігрів сидінь та 6 подушок безпеки.
9. Chevrolet Cobalt
- Ціна від 636 700 грн (16 060 доларів)
Компактний седан має 1,5-літровий 106-сильний двигун, 5-ступінчасту МКПП, 563-літровий багажник.
10. Fiat Tipo Cross
- Ціна від 659 000 гривень (16 600 доларів)
Хетчбек підвищеної прохідності має 1-літровий 100-сильний турбомотор, 5-ступінчасту МКПП, збільшений кліренс, пластиковий обвис, адаптивний круїз-контроль, контроль смуги руху, цифровий щиток приладів, клімат-контроль, камеру, підігрів сидінь, датчики світла та дощу.
Раніше ми писали про найдешевші вживані кросовери в Україні, які заощаджують паливо. Також представили найдоступніші за ціною нові седани.
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