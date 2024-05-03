Які нові автомобілі в Україні можна купити за ціною до 17 000 доларів — ТОП-10

Нові автомобілі. Фото: autozaz.kiev.ua

Сьогодні автомобілі в Україні продовжують дорожчати, через насамперед через несприятливий для гривні валютний курс. Водночас на ринку досі можна знайти дешеві моделі нових авто у базовій комплектації, серед яких не лише хетчбеки, але й седани та компактні кросовери.

Про це написав Focus.

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1. JAC JS2

Ціна від 550 000 грн (13 900 доларів)

Компактний кросовер — найдешевше нове авто в Україні. За цю суму пропонують модель 2022 року з 1,5-літровим 103-сильним двигуном та механічною КПП. Має 450-літровий багажник, кондиціонер, круїз-контроль, камеру та датчик світла.

2. Chery Tiggo 2 Pro

Ціна від 560 000 грн (14 100 доларів)

Крос-хетчбек має 1,5-літровий 109-сильний двигун та 5-ступінчасту МКПП, кондиціонер, паркувальні датчики, камеру, підігрів крісел, автоматичні фари, круїз-контроль та 9-дюймовий тачскрін.

3. MG 5

Ціна від 571 747 грн (14 430 доларів)

Седан С-класу з 1,5-літровим 114-сильним мотором, МКПП, просторим салоном, 512-літровим багажником, кондиціонером, круїз-контролем, камерою з 8-дюймовим дисплеєм, датчиком світла та парктроніком.

4. JAC J7

Ціна від 587 000 грн (14 800 доларів)

Великий ліфтбек, випущений у 2021 році, має 1,5-літровий 134-сильний турбомотор, 6-ступінчасту МКПП, 540-літровий багажник, кондиціонер, круїз-контроль, камеру та 10,4-дюймовий тачскрін.

5. Chery Tiggo 4 Pro

Ціна від 615 000 грн (15 500 доларів)

Кросовер має 1,5-літровий 113-сильний двигун, кондиціонер, парктронік, камеру з 10,25-дюймовим екраном, круїз-контроль, підігрів сидінь та керма.

6. Fiat Panda

Ціна від 625 800 грн (15 790 доларів)

Компактний міський хетчбек — найдешевший гібрид в Україні. Має 1-літровий 70-сильний двигун, м'яку 48-вольтну установку, кондиціонер, підігрів сидінь та 6 подушок безпеки. Середня витрата палива 4 л/100 км.

7. Hyundai i10

Ціна від 626 100 грн (15 800 доларів)

Авто має 1-літровий 67-сильний двигун, 5-ступінчасту МКПП, кондиціонер та датчик світла.

8. Citroen C3

Ціна від 626 700 грн (15 810 доларів)

Компактний хетчбек В-класу має 1,2-літровим 82-сильний мотор, МКПП, кондиціонер, діодні фари, підігрів сидінь та 6 подушок безпеки.

9. Chevrolet Cobalt

Ціна від 636 700 грн (16 060 доларів)

Компактний седан має 1,5-літровий 106-сильний двигун, 5-ступінчасту МКПП, 563-літровий багажник.

10. Fiat Tipo Cross

Ціна від 659 000 гривень (16 600 доларів)

Хетчбек підвищеної прохідності має 1-літровий 100-сильний турбомотор, 5-ступінчасту МКПП, збільшений кліренс, пластиковий обвис, адаптивний круїз-контроль, контроль смуги руху, цифровий щиток приладів, клімат-контроль, камеру, підігрів сидінь, датчики світла та дощу.

Раніше ми писали про найдешевші вживані кросовери в Україні, які заощаджують паливо. Також представили найдоступніші за ціною нові седани.