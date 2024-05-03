Какие новые автомобили в Украине можно купить по цене до 17 000 долларов — ТОП-10

Новые автомобили. Фото: autozaz.kiev.ua

Сегодня автомобили в Украине продолжают дорожать, в первую очередь из-за неблагоприятного для гривны валютного курса. На рынке до сих пор можно найти дешевые модели новых авто в базовой комплектации, среди которых не только хэтчбеки, но и седаны и компактные кроссоверы.

Об этом написал Focus.

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1. JAC JS2

Цена от 550 000 грн (13 900 долларов)

Компактный кроссовер — самый дешевый новый автомобиль в Украине. За эту сумму предлагают модель 2022 года с 1,5-литровым 103-сильным двигателем и механической КПП. Имеет 450-литровый багажник, кондиционер, круиз-контроль, камеру и датчик света.

2. Chery Tiggo 2 Pro

Цена от 560 000 грн (14 100 долларов)

Кросс-хэтчбек имеет 1,5-литровый 109-сильный двигатель и 5-ступенчатую МКПП, кондиционер, парковочные датчики, камеру, подогрев кресел, автоматические фары, круиз-контроль и 9-дюймовый тачскрин.

3. MG 5

Цена от 571 747 грн (14 430 долларов)

Седан С-класса с 1,5-литровым 114-сильным мотором, МКПП, просторным салоном, 512-литровым багажником, кондиционером, круиз-контролем, камерой с 8-дюймовым дисплеем, датчиком света и парктроником.

4. JAC J7

Цена от 587 000 грн (14 800 долларов)

Большой лифтбек, выпущенный в 2021 году, имеет 1,5-литровый 134-сильный турбомотор, 6-ступенчатую МКПП, 540-литровый багажник, кондиционер, круиз-контроль, камеру и 10,4-дюймовый тачскрин.

5. Chery Tiggo 4 Pro

Цена от 615 000 грн (15 500 долларов)

Кроссовер имеет 1,5-литровый 113-сильный двигатель, кондиционер, парктроник, камеру с 10,25-дюймовым экраном, круиз-контроль, подогрев сидений и руля.

6. Fiat Panda

Цена от 625 800 грн (15 790 долларов)

Компактный городской хэтчбек — самый дешевый гибрид в Украине. Имеет 1-литровый 70-сильный двигатель, мягкую 48-вольтную установку, кондиционер, подогрев сидений и 6 подушек безопасности. Средний расход топлива 4 л/100 км.

7. Hyundai i10

Цена от 626 100 грн (15 800 долларов)

Авто имеет 1-литровый 67-сильный двигатель, 5-ступенчатую МКПП, кондиционер и датчик света.

8. Citroen C3

Цена от 626 700 грн (15 810 долларов)

Компактный хэтчбек В-класса имеет 1,2-литровый 82-сильный мотор, МКПП, кондиционер, диодные фары, подогрев сидений и 6 подушек безопасности.

9. Chevrolet Cobalt

Цена от 636 700 грн (16 060 долларов)

Компактный седан имеет 1,5-литровый 106-сильный двигатель, 5-ступенчатую МКПП, 563-литровый багажник.

10. Fiat Tipo Cross

Цена от 659 000 гривен (16 600 долларов)

Хэтчбек повышенной проходимости имеет 1-литровый 100-сильный турбомотор, 5-ступенчатую МКПП, увеличенный клиренс, пластиковый обвес, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения, цифровой щиток приборов, климат-контроль, камеру, подогрев сидений, датчики света.

Ранее мы писали о самых дешевых подержанных кроссоверах в Украине, которые экономят топливо. Также представили самые доступные по цене новые седаны в Украине.