Тест з ПДР, в якому помиляються 61%: куди може їхати авто

Траєкторії для подальшого руху авто. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та з теми про початок руху і зміну його напрямку. На перехресті водієві білого автомобіля пропонують три напрямки для проїзду: прямо, поворот ліворуч та розворот. Куди дозволений рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Прямо та ліворуч. Лише ліворуч. Лише у зворотному напрямку. Ліворуч та у зворотному напрямку.

Розбір задачі

Перед водієм білого автомобіля, що перебуває перед перехрестям у крайній правій смузі, встановлено дорожній знак 1.26 "Двосторонній рух" з табличкою 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

Вони попереджають, що дорога з двостороннім рухом розпочнеться через 800 м. Це означає, що наразі водій рухається дорогою з одностороннім рухом, яка має дві смуги.

Тому розворот категорично заборонено, позаяк це призведе до руху проти загального потоку зустрічною смугою.

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом ліворуч водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Біле авто стоїть у крайній правій смузі, тому повертати ліворуч водію заборонено.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: