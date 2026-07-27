Тест ПДР, в якому помилилися 53%: куди може їхати водій

Напрямки руху водія білого авто. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водію білого автомобіля запропоновані чотири варіанти подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. В якому напрямку йому дозволено їхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо і праворуч. Лише прямо. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку. Ліворуч та у зворотному напрямку. Лише ліворуч. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля під'їжджає до перехрестя, де ввімкнено зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках.

Відповідно до пункту 8.3 ПДР України, сигнали світлофора скасовують вимоги лише знаків пріоритету (таких як 2.3 "Головна дорога"). На наказові знаки світлофор не впливає.

Перед перехрестям установлено наказовий знак 4.4 "Рух прямо або праворуч". Згідно з розділом 33 ПДР, дія цього знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

На даній ділянці дороги присутня розділювальна смуга з зеленими насадженнями, яка ділить дорогу на дві окремі проїзні частини (пункт 1.10 ПДР).

Знак 4.4 діє лише на перше перехрещення проїзних частин, де водієві дозволено рухатися тільки прямо або повернути праворуч.

На другому перехрещенні проїзних частин обмеження знака 4.4 вже не діють, що дає можливість водієві виконати поворот ліворуч або розворот. Таким чином, водієві білого автомобіля дозволяється рух в усіх чотирьох напрямках.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: