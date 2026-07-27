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Головна Авто Тест ПДР, в якому помилилися 53%: куди може їхати водій

Тест ПДР, в якому помилилися 53%: куди може їхати водій

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 20:40
Тест ПДР для грамотних водіїв: які дозволені напрямки руху на перехресті
Напрямки руху водія білого авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водію білого автомобіля запропоновані чотири варіанти подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. В якому напрямку йому дозволено їхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Прямо і праворуч.
  2. Лише прямо.
  3. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку.
  4. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Лише ліворуч.
  6. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Водій білого автомобіля під'їжджає до перехрестя, де ввімкнено зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках.

Відповідно до пункту 8.3 ПДР України, сигнали світлофора скасовують вимоги лише знаків пріоритету (таких як 2.3 "Головна дорога"). На наказові знаки світлофор не впливає.

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Перед перехрестям установлено наказовий знак 4.4 "Рух прямо або праворуч". Згідно з розділом 33 ПДР, дія цього знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

На даній ділянці дороги присутня розділювальна смуга з зеленими насадженнями, яка ділить дорогу на дві окремі проїзні частини (пункт 1.10 ПДР).

Знак 4.4 діє лише на перше перехрещення проїзних частин, де водієві дозволено рухатися тільки прямо або повернути праворуч.

На другому перехрещенні проїзних частин обмеження знака 4.4 вже не діють, що дає можливість водієві виконати поворот ліворуч або розворот. Таким чином, водієві білого автомобіля дозволяється рух в усіх чотирьох напрямках.

Правильна відповідь №6

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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