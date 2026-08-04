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Головна Авто Тест ПДР, в якому помиляються 86%: які напрямки руху дозволені

Тест ПДР, в якому помиляються 86%: які напрямки руху дозволені

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 20:40
Складний тест з ПДР: куди дозволено рух водієві червоного автомобіля
Напрямки руху для авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. На ділянці дороги водієві червоного автомобіля запропоновано три варіанти для продовження руху: прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. За якою траєкторією можна продовжувати рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  2. Прямо та у зворотному напрямку.
  3. Лише у зворотному напрямку.
  4. Прямо та ліворуч.
  5. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

На ділянці встановлений знак 5.29 "Місце для розвороту", який позначає місце для розвороту транспортних засобів, при цьому поворот ліворуч забороняється.

Таким чином водію дозволений розворот, а поворот ліворуч — ні.

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Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини.

У зображеній ситуації дві смуги (права та центральна) абсолютно вільні. У такому разі постійний рух лівою смугою є прямим порушенням ПДР. А отже, рух прямо лівою смугою водієві заборонений.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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