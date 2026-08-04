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Главная Авто Тест ПДД, в котором ошибаются 86%: куда разрешено движение

Тест ПДД, в котором ошибаются 86%: куда разрешено движение

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 20:40
Сложный тест по ПДД: куда разрешено движение водителю красного автомобиля
Направления движения для автомобилей. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. На участке дороги водителю красного автомобиля предложено три варианта продолжения движения: прямо, налево и в обратном направлении. По какой траектории можно продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Налево и в обратном направлении.
  2. Прямо и в обратном направлении.
  3. Только в обратном направлении.
  4. Прямо и налево.
  5. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

На участке установлен знак 5.29 "Место для разворота", который обозначает место для разворота транспортных средств, при этом поворот налево запрещен.

Таким образом, водителю разрешен разворот, а поворот налево — нет.

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Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полосы движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части.

В изображенной ситуации две полосы (правая и центральная) абсолютно свободны. В таком случае постоянное движение по левой полосе является прямым нарушением ПДД. А значит, движение прямо по левой полосе водителю запрещено.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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