Каверзний тест ПДР: яка траєкторія розвороту на перехресті дозволена

Синій автомобіль та дві траєкторії розвороту. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожньої розмітки та про виконання розвороту на перехресті. Водієві синього автомобіля запропоновано два способи проїхати у зворотному напрямку. Яка з траєкторій розвороту йому дозволена у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише траєкторія А. Лише траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля планує виконати розворот на перехресті, де нанесена комбінована дорожня розмітка 1.11 (розділювальна лінія, що складається з суцільної та переривчастої частин). Водієві запропоновано дві траєкторії: А (ближня дуга) та Б (дальня дуга).

За правилами, розмітку 1.11 дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої частини. З боку суцільної її можна перетинати лише під час завершення обгону або об'їзду перешкоди.

Під час руху за траєкторією Б водій перетинає розмітку спочатку з переривчастого боку (що дозволено), але під час завершення розвороту він змушений перетинати її вже з боку суцільної лінії. Позаяк цей маневр не є обгоном чи об'їздом перешкоди, рух за траєкторією Б є порушенням правил.

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Траєкторія А проходить повністю в межах перехрестя. Водій не перетинає суцільну лінію розмітки та не порушує вимог жодних дорожніх знаків. Хоча на практиці такий маневр може бути ускладнений через обмежений радіус вивороту коліс автомобіля, формально ПДР його не забороняють.

Правильна відповідь №1

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