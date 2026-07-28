Тест ПДР, у якому помиляються 56%: яка траєкторія розвороту дозволена

Траєкторії розвороту. Малюнок: Керманич

Валентин Бандура Редактор

Задача з теми на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водію білого автомобіля на перехресті запропоновані два варіанти розвороту. Яка траєкторія розвороту дозволена йому у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Лише траєкторія А. Лише траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля має намір виконати розворот. На світлофорі горить зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але над проїзною частиною встановлено дорожній знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Згідно з пунктом 8.3 ПДР, зелений сигнал світлофора скасовує вимоги лише знаків пріоритету (наприклад, 2.3 "Головна дорога"). Знак 5.16 належить до групи інформаційно-вказівних знаків (розділ 33 ПДР), тому його дія світлофором не скасовується.

Згідно з вимогами знака 5.16, з лівої смуги, на якій розташований білий автомобіль, дозволяється рух лише прямо. Відповідно, знак забороняє розворот з цієї смуги.

Виконанню маневру за траєкторіями А чи Б перешкоджає саме дія цього знака, тому обидві траєкторії розвороту є забороненими.

Правильна відповідь №4

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