Тест ПДР про сигнали регулювальника: кому дозволений рух

Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: Керманич

Валентин Бандура Редактор

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті трамвай, велосипедист та червоний автомобіль їдуть прямо, а зелена машина повертає ліворуч. Хто має право продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Усі, крім водія зеленого автомобіля. Лише водій зеленого автомобіля. Водій трамвая і водій червоного автомобіля. Водій червоного автомобіля і велосипедист. Водій трамвая і велосипедист. Всім рух забороняється.

Розбір задачі

На перехресті регулювальник стоїть з витягнутими в сторони руками. Відповідно до розділу 8 ПДР, цей жест є ідентичним сигналу з опущеними руками або правою рукою, зігнутою перед грудьми.

Згідно з пунктом 8.8 (а) ПДР, за такого сигналу регулювальника з лівого і правого боків — трамваю дозволяється рух лише прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо й праворуч, а з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено.

Водій зеленого автомобіля перебуває з боку грудей, тому рух йому заборонено.

Водії трамвая, червоного автомобіля та велосипедист їдуть прямо та перебувають з дозволених боків.

Правильна відповідь №1

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