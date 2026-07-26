Тест ПДР про сигнали регулювальника: кому дозволений рух
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті трамвай, велосипедист та червоний автомобіль їдуть прямо, а зелена машина повертає ліворуч. Хто має право продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Усі, крім водія зеленого автомобіля.
- Лише водій зеленого автомобіля.
- Водій трамвая і водій червоного автомобіля.
- Водій червоного автомобіля і велосипедист.
- Водій трамвая і велосипедист.
- Всім рух забороняється.
Розбір задачі
На перехресті регулювальник стоїть з витягнутими в сторони руками. Відповідно до розділу 8 ПДР, цей жест є ідентичним сигналу з опущеними руками або правою рукою, зігнутою перед грудьми.
Згідно з пунктом 8.8 (а) ПДР, за такого сигналу регулювальника з лівого і правого боків — трамваю дозволяється рух лише прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо й праворуч, а з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено.
Водій зеленого автомобіля перебуває з боку грудей, тому рух йому заборонено.
Водії трамвая, червоного автомобіля та велосипедист їдуть прямо та перебувають з дозволених боків.
Правильна відповідь №1
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