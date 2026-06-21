Тест ПДР на перехресті: куди може їхати вантажівка

Варіанти напрямків руху для вантажівки на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. На перехресті водію вантажівки запропоновані траєкторії для подальшого руху: прямо, праворуч та ліворуч. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві вантажного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та праворуч. Прямо та ліворуч. Ліворуч та праворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Зелений сигнал дозволяє рух в усіх напрямках. Світлофор скасовує дію знаку пріоритету 2.3 "Головна дорога", але його влада не поширюється на інформаційно-вказівний знак 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів".

Цей знак показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів та самохідних машин. Але він не забороняє проїзд за іншими траєкторіями.

Отже, водій вантажівки може їхати прямо, а також повернути праворуч або ліворуч.

Правильна відповідь №5

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