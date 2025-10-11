Хитрий тест ПДР: який знак забороняє розворот

Який знак? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Який з зображених знаків забороняє розворот?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знаки 1 та 2. Знаки 2 та 3. Знак 1. Знак 2. Знак 3. Усі зображені знаки не забороняють розворот.

Розбір задачі

Знак 4.3 "Рух ліворуч" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку, але розворот транспортних засобів не заборонений.

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.

Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку показаному стрілкою.

Правильна відповідь

№6

