Хитрий тест ПДР: який знак забороняє розворот

Тест ПДР — який знак забороняє розворот
Задача на знання дорожніх знаків. Який з зображених знаків забороняє розворот?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знаки 1 та 2.
- Знаки 2 та 3.
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Усі зображені знаки не забороняють розворот.
Розбір задачі
Знак 4.3 "Рух ліворуч" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку, але розворот транспортних засобів не заборонений.
Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.
Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку показаному стрілкою.
Правильна відповідь
№6
