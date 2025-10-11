Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает разворот

Какой знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой из изображенных знаков запрещает разворот?

Варианты ответа

Знаки 1 и 2. Знаки 2 и 3. Знак 1. Знак 2. Знак 3. Все изображенные знаки не запрещают разворот.

Разбор задачи

Знак 4.3 "Движение налево" разрешает проезд только в указанном направлении, но разворот транспортных средств не запрещен.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается.

Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении показанном стрелкой.

Правильный ответ

№6

