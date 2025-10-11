Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД — какой знак запрещает разворот

Тест ПДД — какой знак запрещает разворот

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 11:40
Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает разворот
Какой знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой из изображенных знаков запрещает разворот?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Знаки 1 и 2.
  2. Знаки 2 и 3.
  3. Знак 1.
  4. Знак 2.
  5. Знак 3.
  6. Все изображенные знаки не запрещают разворот.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який знак не дає розвернутися?

Знак 4.3 "Движение налево" разрешает проезд только в указанном направлении, но разворот транспортных средств не запрещен.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается.

Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении показанном стрелкой.

Правильный ответ

№6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации