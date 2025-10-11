Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает разворот

Тест ПДД — какой знак запрещает разворот
Задача на знание дорожных знаков. Какой из изображенных знаков запрещает разворот?
Варианты ответа
- Знаки 1 и 2.
- Знаки 2 и 3.
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Все изображенные знаки не запрещают разворот.
Разбор задачи
Знак 4.3 "Движение налево" разрешает проезд только в указанном направлении, но разворот транспортных средств не запрещен.
Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается.
Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении показанном стрелкой.
Правильный ответ
№6
