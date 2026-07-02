Тест ПДР для уважних: куди може їхати авто
Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водію сірого автомобіля пропонують чотири напрямки проїзду: прямо, на розворот, повороти праворуч або ліворуч. За якою траєкторію він може рухатися у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Ліворуч та праворуч.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку.
- Лише ліворуч.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
Наказовий знак 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" дозволяє проїхати лише у вказаних напрямках, а також не забороняє розворот.
Таким чином водій сірого автомобіля не має права проїхати прямо.
Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.
Тобто водій не може повернути праворуч, адже його автомобіль перебуває на лівій смузі.
Отже, він може рухатися або ліворуч, або на розворот.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
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