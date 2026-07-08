Тест ПДР для грамотних водіїв: куди можна їхати

Траєкторії руху на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних та наказових дорожніх знаків, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку, на якій помилилися 81% опитаних. На перехресті водію червоного автомобіля пропонують чотири напрямки проїзду: прямо, на розворот, повороти праворуч або ліворуч. За якою траєкторію він може рухатися у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Прямо, ліворуч і у зворотному напрямку. Праворуч. Прямо. Ліворуч.

Розбір задачі

Наказовий знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" дозволяє проїхати у вказаних напрямках та на розворот.

Таким чином водій червоного автомобіля не має права повернути праворуч.

Але знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" показує, що водій перебуває на проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються лише в одному напрямку.

Таким чином розворот заборонений, адже у такому випадку авто буде рухатися проти потоку.

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

Тобто водій не може повернути ліворуч, адже його автомобіль перебуває на правій смузі односторонньої дороги.

Отже, він може рухатися лише прямо.

Правильна відповідь №4

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