Тест ПДР для грамотних водіїв: чи дозволений обгін

Схема обгону. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків, а також з теми про обгін. Водій білого автомобіля має намір обігнати синій автомобіль по дорозі до залізничного переїзду. Чи дозволено водієві виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо обгін буде завершено не ближче як 150 м до залізничного переїзду Дозволено, якщо обгін буде завершено не ближче як 100 м до залізничного переїзду Дозволено, якщо обгін буде завершено не ближче як 50 м до залізничного переїзду Заборонено.

Розбір задачі

Переривчаста дорожня розмітка дозволяє водію білого автомобіля виконати обгін.

Але він бачить перед собою дорожні знаки 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума" та 1.31.1 "Наближення до залізничного переїзду".

А згідно з пунктом 14.6 (б) ПДР, обгін заборонений на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними.

За правилами, знак 1.28 установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м до початку небезпечної ділянки.

Тобто у водія є достатньо часу та відстані, щоб закінчити обгін далі ніж 100 м до переїзду.

Правильна відповідь №3

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