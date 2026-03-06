Названо вічний дизельний двигун на сучасних автомобілях

Двигун LB7 Duramax. Фото: Bring A Trailer

Сучасні важкі пікапи часто критикують за надмірну складність систем очищення вихлопних газів, що нібито скорочує термін служби силових агрегатів. Проте досвід експлуатації 6,6-літрового дизеля Duramax V8 доводить можливість подолання позначки у 1 600 000 км без капітального ремонту основних вузлів.

Про це написав Car Buzz.

Рекордний пробіг

Історія успіху зафіксована в американському Огайо, де пікап Chevrolet 2500HD 2007 року перетнув межу в понад 1 600 000 км. Автомобіль належав компанії з постачання шин, тому щодня працював з великим навантаженням у суворих погодних умовах. Найдивовижнішим є те, що двигун потужністю 360 к.с. та 6-ступенева автоматична трансмісія Allison залишилися заводськими.

Цей приклад не поодинокий, адже зафіксовано ще один такий пікап 2006 року з аналогічним результатом. Другий пікап регулярно використовували для буксирування трейлерів по всій країні. Такі досягнення підтверджують, що пробіги у 650 000–950 000 км для цієї лінійки двигунів взагалі не є аномалією.

Надійна робота в комерційному секторі свідчить про великий запас міцності конструкції. Часті цикли нагрівання та охолодження під час роботи взимку за температури нижче 0 °C не змогли вивести агрегат із ладу. Стабільність заводської збірки протягом такого тривалого часу доводить правильність інженерних розрахунків.

Технічна витривалість

Секрет довголіття криється в архітектурі, розробленій спільно з Isuzu під наглядом General Motors. Блок циліндрів виготовлений з чавуну, що забезпечує надзвичайну структурну жорсткість під час згоряння палива під високим тиском. Така конструкція мінімізує деформації, що позитивно впливає на довгострокову роботу внутрішніх компонентів.

Система змащення вміщує приблизно 9,5 л оливи, що дозволяє ефективно поглинати тепло та зменшувати ризик перегріву. Система охолодження має збільшений радіатор та високу швидкість потоку рідини для підтримки стабільної температури під навантаженням. Температурна стійкість є вирішальним фактором, адже більшість дизелів виходять з ладу саме через неодноразове перегрівання.

Важливу роль відіграє злагоджена робота трансмісії, яка короткочасно знижує крутний момент 881 Нм під час зміни передач. Це зменшує ударні навантаження на зчеплення та внутрішні вали, запобігаючи передчасному зносу. Виробник створив агрегат як єдину збалансовану систему, де кожна деталь працює на загальну довговічність.

Попри впровадження складних сажових фільтрів, базова структура мотора залишилася надзвичайно міцною. Хоча окремі елементи паливної системи можуть вимагати уваги, колінчастий вал та поршнева група демонструють унікальний ресурс. Чавунний блок та ковані деталі роблять цей V8 гідним конкурентом найкращим агрегатам у своєму класі.