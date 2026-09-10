Дизель 3.0 TDI від Audi та Volkswagen: ризики та надійність

Двигун 3.0 TDI. Фото: Volkswagen

Шестициліндровий дизельний мотор 3.0 TDI першого покоління EA896 з чавунним блоком дебютував ще у 2003 році як наступник застарілого 2.5 TDI. Водії цінують цей силовий агрегат за високу плавність роботи, тихий звук, тягу від 400 до 550 Нм та помірну витрату пального. Загалом дизельні двигуни цієї серії випускалися в об'ємах 2,7 л потужністю від 163 до 190 к.с. та 3 л від 204 до 245 к.с. Проте складні конструктивні рішення вимагають від власника дисциплінованого обслуговування та фінансової готовності до ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

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Конструктивні проблеми

Найвідомішим слабким місцем мотора є складна система ГРМ, яка складається з чотирьох окремих ланцюгів. Усі ланцюги та натягувачі розташовані з боку коробки передач, тому будь-яке обслуговування вимагає повного зняття двигуна. На великих пробігах зношуються п'єзоелектричні форсунки Bosch, що призводить до переливу пального, а знос паливної помпи високого тиску Bosch CP4 загрожує поширенням стружки по всій магістралі.

Також регулярні збої виникають у приводі заслінок впускного колектора та електричному сервоприводі турбіни BorgWarner або Garrett. Для усунення люфту заслінок виробник створив спеціальний ремонтний комплект, який дозволяє уникнути купівлі нових колекторів. Крім цього, з часом зношуються підкладки під форсунками, виникають витоки з теплообмінника та протікання охолоджувача системи EGR.

Доцільність купівлі

Купувати бюджетні седани Audi A4 B7 або A6 C6 з цим дизелем на останні заощадження надзвичайно ризиковано. Комплексна заміна ланцюгів ГРМ з прокладками або повне чищення паливної системи від стружки легко дорівнюють половині вартості самого автомобіля. Особливо невдалим вибором є комбінація молодшого мотора 2.7 TDI з безступеневим варіатором Multitronic та переднім приводом.

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Водночас цей мотор залишається чудовим вибором для таких вагомих моделей, як Volkswagen Touareg, Volkswagen Phaeton, Porsche Cayenne, Porsche Panamera або Audi A8. У цих автомобілях двигун працює в парі з надійними гідротрансформаторними автоматами Aisin та витривалою системою повного приводу з механічним диференціалом. Досвідчені механіки добре знають усі нюанси цього мотора, а запчастини завжди є у вільному доступі.

Раніше Новини.LIVE назвали найгірші автомобільні двигуни від відомих виробників. Купуючи вживану машину, важливо знати про невдалі силові агрегати для уникнення дорогого капітального ремонту.

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