Дизельный двигатель 3.0 TDI от Audi и Volkswagen: риски и надежность

Двигатель 3.0 TDI. Фото: Volkswagen

Шестицилиндровый дизельный двигатель 3.0 TDI первого поколения EA896 с чугунным блоком дебютировал еще в 2003 году в качестве преемника устаревшего 2.5 TDI. Водители ценят этот силовой агрегат за высокую плавность работы, тихую работу, крутящий момент от 400 до 550 Нм и умеренный расход топлива. В целом дизельные двигатели этой серии выпускались объемом 2,7 л мощностью от 163 до 190 л.с. и 3 л от 204 до 245 л.с. Однако сложные конструктивные решения требуют от владельца дисциплинированного обслуживания и финансовой готовности к ремонту.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

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Конструктивные проблемы

Самым известным слабым местом двигателя является сложная система ГРМ, состоящая из четырех отдельных цепей. Все цепи и натяжители расположены со стороны коробки передач, поэтому любое обслуживание требует полного снятия двигателя. На больших пробегах изнашиваются пьезоэлектрические форсунки Bosch, что приводит к переливу топлива, а износ топливного насоса высокого давления Bosch CP4 грозит распространением стружки по всей магистрали.

Также регулярно возникают неисправности в приводе заслонок впускного коллектора и электрическом сервоприводе турбины BorgWarner или Garrett. Для устранения люфта заслонок производитель разработал специальный ремонтный комплект, позволяющий избежать покупки новых коллекторов. Кроме того, со временем изнашиваются прокладки под форсунками, возникают утечки из теплообменника и протечки радиатора системы EGR.

Целесообразность покупки

Покупать бюджетные седаны Audi A4 B7 или A6 C6 с этим дизельным двигателем за последние сбережения чрезвычайно рискованно. Комплексная замена цепей ГРМ с прокладками или полная очистка топливной системы от стружки легко равны половине стоимости самого автомобиля. Особенно неудачным выбором является сочетание младшего двигателя 2.7 TDI с бесступенчатым вариатором Multitronic и передним приводом.

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В то же время этот двигатель остается отличным выбором для таких солидных моделей, как Volkswagen Touareg, Volkswagen Phaeton, Porsche Cayenne, Porsche Panamera или Audi A8. В этих автомобилях двигатель работает в паре с надежными гидротрансформаторными АКПП Aisin и выносливой системой полного привода с механическим дифференциалом. Опытные механики хорошо знают все нюансы этого двигателя, а запчасти всегда доступны.

Ранее Новини.LIVE назвали худшие автомобильные двигатели от известных производителей. При покупке подержанной машины важно знать о неудачных силовых агрегатах, чтобы избежать дорогостоящего капитального ремонта.

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