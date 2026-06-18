Великі черги на кордоні з Польщею 18 червня

Сотні авто в заторах: великі черги на кордоні з Польщею
У четвер, 18 червня, великі черги із сотен авто спостерігаються на кордоні з Польщею, а також на кількох КПП кордону з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. В ДПСУ радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 18 червня
Станом на 12:00 ДПСУ зафіксувала затори на пунктах пропуску із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Прикордонники радять враховувати черги на КПП під час планування маршруту.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 50 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 5 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому витрата палива влітку залежить від кольору автомобіля. Машини білого, сріблястого або інших світлих відтінків здатні відбивати близько 60% прямих сонячних променів. Завдяки цій захисній властивості підтримувати комфортну температуру в салоні стає значно простіше.
Також ми писали, що з початком літніх відпусток на західних пунктах пропуску фіксується суттєве збільшення пасажиропотоку. Станом на червень кількість тих, хто виїжджає за кордон, набагато більша, ніж тих, хто в'їжджає в Україну.