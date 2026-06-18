Великі черги на кордоні з Польщею 18 червня

Перевірка авто на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

У четвер, 18 червня, великі черги із сотен авто спостерігаються на кордоні з Польщею, а також на кількох КПП кордону з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. В ДПСУ радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 18 червня

Станом на 12:00 ДПСУ зафіксувала затори на пунктах пропуску із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Прикордонники радять враховувати черги на КПП під час планування маршруту.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 50 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому витрата палива влітку залежить від кольору автомобіля. Машини білого, сріблястого або інших світлих відтінків здатні відбивати близько 60% прямих сонячних променів. Завдяки цій захисній властивості підтримувати комфортну температуру в салоні стає значно простіше.

Також ми писали, що з початком літніх відпусток на західних пунктах пропуску фіксується суттєве збільшення пасажиропотоку. Станом на червень кількість тих, хто виїжджає за кордон, набагато більша, ніж тих, хто в'їжджає в Україну.