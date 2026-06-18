Большие очереди на границе с Польшей 18 июня

Сотни автомобилей в пробках: большие очереди на границе с Польшей
В четверг, 18 июня, на границе с Польшей, а также на нескольких контрольно-пропускных пунктах на границе с Венгрией, Румынией и Словакией наблюдаются большие очереди из сотен автомобилей. В ГПСУ советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 18 июня
По состоянию на 12:00 ГПСУ зафиксировала заторы на пунктах пропуска с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.
Очереди на границе с Польшей
- «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- «Устилуг» — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Угринов» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Рава-Русская» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Грушев» — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Краковец» — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Шегини» — 30 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- «Малый Березный» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Ужгород» — 5 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- «Тиса» — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- «Косино» — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- «Лужанка» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Вилок» — 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Великая Паладь» — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- «Дяково» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Дяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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Также мы писали, что с началом летних отпусков на западных пунктах пропуска фиксируется существенное увеличение пассажиропотока. По состоянию на июнь количество тех, кто выезжает за границу, намного больше, чем тех, кто въезжает в Украину.