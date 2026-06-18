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Главная Авто Сотни автомобилей в пробках: большие очереди на границе с Польшей

Сотни автомобилей в пробках: большие очереди на границе с Польшей

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 13:59
Большие очереди на границе с Польшей 18 июня
Проверка авто на границе. Фото: ГПСУ-Западная граница

В четверг, 18 июня, на границе с Польшей, а также на нескольких контрольно-пропускных пунктах на границе с Венгрией, Румынией и Словакией наблюдаются большие очереди из сотен автомобилей. В ГПСУ советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 18 июня

По состоянию на 12:00 ГПСУ зафиксировала заторы на пунктах пропуска с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.

Черги на кордоні з Польщею 18 червня

Очереди на границе с Польшей

  • «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • «Устилуг» — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Угринов» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Рава-Русская» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Грушев» — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Краковец» — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Шегини» — 30 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 18 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • «Малый Березный» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ужгород» — 5 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • «Тиса» — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • «Косино» — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • «Лужанка» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Вилок» — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Великая Паладь» — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 18 червня

Очереди на границе с Румынией

  • «Дяково» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Дяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 18 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, почему расход топлива летом зависит от цвета автомобиля. Автомобили белого, серебристого или других светлых оттенков способны отражать около 60% прямых солнечных лучей. Благодаря этому защитному свойству поддерживать комфортную температуру в салоне становится значительно проще.

Также мы писали, что с началом летних отпусков на западных пунктах пропуска фиксируется существенное увеличение пассажиропотока. По состоянию на июнь количество тех, кто выезжает за границу, намного больше, чем тех, кто въезжает в Украину.

Польша очереди на границе выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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