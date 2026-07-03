Сотні авто в заторах: на кордоні з трьома країнами великі черги

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У п'ятницю, 3 липня, великі черги із декількох сотен авто спостерігаються на кордоні з Польщею, а також на кількох КПП кордону з Угорщиною, Словаччиною. В ДПСУ радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 3 липня

Станом на 12:00 ДПСУ зафіксувала затори на пунктах пропуску із Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Прикордонники радять враховувати черги на КПП під час планування маршруту.

"Ягодин" — 01автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 100 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 35 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 55 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 40 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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