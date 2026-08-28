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Головна Авто Сотні авто у черзі: на КПП з Польщею та Угорщиною великі затори

Сотні авто у черзі: на КПП з Польщею та Угорщиною великі затори

Ua ru
28 серпня 2026 10:33
Ситуація на кордоні 28 серпня: на яких КПП немає черг
Перевірка авто на кордоні. Фото: ДПСУ

У п'ятницю, 28 серпня, черги на кордоні України фіксуються на багатьох контрольно-пропускних пунктах. Найбільші черги легкових автомобілів зафіксували на польському та угорському напрямках. Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 28 серпня

Сьогодні, 28 серпня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.

Черги на кордоні з Польщею 28 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" -  30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 60 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 10 л/а, 0автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 28 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 28 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що від справності гальмівної системи залежить безпека автомобіля. Якщо педаль стала м'якою, а гальмівний шлях збільшився, варто перевірити авто. Однією з причин може бути повітря в системі.

Також ми писали про головні проблеми вживаних авто Ford Focus. Виявилось, що проблеми полягають в двигунах серії EcoBoost, до вибору яких треба підходити дуже обережно. Найбільше головного болю принесе трициліндровий двигун 1.0 EcoBoost, який є дуже ненадійним.

авто ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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