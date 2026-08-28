Ситуація на кордоні 28 серпня: на яких КПП немає черг

Сотні авто у черзі: на КПП з Польщею та Угорщиною великі затори
У п'ятницю, 28 серпня, черги на кордоні України фіксуються на багатьох контрольно-пропускних пунктах. Найбільші черги легкових автомобілів зафіксували на польському та угорському напрямках. Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 28 серпня
Сьогодні, 28 серпня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 60 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "М.Березний" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 10 л/а, 0автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
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