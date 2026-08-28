Ситуация на границе 28 августа: на которых КПП нет очередей

Сотни авто в очереди: на КПП с Польшей и Венгрией большие пробки
В пятницу, 28 августа, очереди на границе Украины фиксируются на многих контрольно-пропускных пунктах. Самые большие очереди легковых автомобилей зафиксировали на польском и венгерском направлениях. Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 28 августа
Сегодня, 28 августа, по состоянию на 9.00 на границе Украины наблюдаются такие очереди на выезд.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 60 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 10 л/а, 0автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.
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