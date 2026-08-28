Ситуация на границе 28 августа: на которых КПП нет очередей

Проверка авто на границе. Фото: ГНСУ

В пятницу, 28 августа, очереди на границе Украины фиксируются на многих контрольно-пропускных пунктах. Самые большие очереди легковых автомобилей зафиксировали на польском и венгерском направлениях. Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 28 августа

Сегодня, 28 августа, по состоянию на 9.00 на границе Украины наблюдаются такие очереди на выезд.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 60 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"М.Березный" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 10 л/а, 0автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Дьяковцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

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