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Главная Авто Сотни авто в очереди: на КПП с Польшей и Венгрией большие пробки

Сотни авто в очереди: на КПП с Польшей и Венгрией большие пробки

Ua ru
28 августа 2026 10:33
Ситуация на границе 28 августа: на которых КПП нет очередей
Проверка авто на границе. Фото: ГНСУ

В пятницу, 28 августа, очереди на границе Украины фиксируются на многих контрольно-пропускных пунктах. Самые большие очереди легковых автомобилей зафиксировали на польском и венгерском направлениях. Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 28 августа

Сегодня, 28 августа, по состоянию на 9.00 на границе Украины наблюдаются такие очереди на выезд.

Очереди на границе с Польшей 28 августа

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 60 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

Очереди на границе со Словакией 28 августа

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 10 л/а, 0автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 28 августа

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звоночная" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Очереди на границе с Румынией 28 августа

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой 28 августа

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что от исправности тормозной системы зависит безопасность автомобиля. Если педаль стала мягкой, а тормозной путь увеличился, следует проверить авто. Одной из причин может быть воздух в системе.

Также мы писали о главных проблемах подержанных авто Ford Focus. Оказалось, что проблемы состоят в двигателях серии EcoBoost, к выбору которых нужно подходить очень осторожно. Больше всего головной боли принесет трехцилиндровый двигатель 1.0 EcoBoost, который очень ненадежный.

авто ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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