Сотні автівок в заторах на всіх КПП: черги на кордоні сьогодні

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на к ордоні України у п'ятницю, 17 липня, зафіксовано на контрольних пунктах пропуску майже з усіма країнами-сусідами. Крім того, прикордонники попереджають водіїв та пасажирів про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 17 липня

Найбільше скупчення зафіксовано на кордоні з Польщею. Там затори на всіх КПП. Водночас черг немає лише із Молдовою.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 100 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 90 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 65 л/а, 1 автоб., 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 50 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малий Березний" — 17 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 3 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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