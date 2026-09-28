Черги на кордоні 28 вересня: де найбільше авто

Скупчення авто на шести КПП: черги на кордоні
Станом на 09:00 28 вересня на виїзді з України через окремі пункти пропуску спостерігаються черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше авто накопичилося на польському напрямку: 30 легковиків стоять перед пунктом пропуску "Устилуг", ще 20 – перед "Краківцем". Водночас на більшості пунктів пропуску скупчень транспорту немає.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 28 вересня
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється.
- "Устилуг" — 30 л/а, 1 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.
- "Угринів" — 5 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.
- "Краківець" — 20 л/а, 5 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.
- "Шегині" — 15 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках.
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
- "Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
- "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 09:00 до 21:00.
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
- "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.
- "Косино" — 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00.
- "Лужанка" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
- "Вилок" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.
- "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
- "Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.
- "Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
- "Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
- "Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
- "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Як повідомляли Новини.LIVE, опозитний двигун має низький центр ваги та забезпечує відсутність зайвих вібрацій під час роботи. Водночас складний доступ до вузлів і велика кількість деталей можуть суттєво підвищувати вартість обслуговування таких автомобілів.
Як повідомляли Новини.LIVE, на вторинному ринку в межах 10 000–15 000 доларів можна знайти чимало моделей автомобілів. Renault Duster другого покоління вирізняється простою конструкцією та хорошою прохідністю, однак конкуренти в цьому ціновому сегменті можуть пропонувати кращі матеріали салону, потужніші двигуни та більше функцій.