Черги на кордоні 28 вересня: де найбільше авто

Черга на кордоні. Фото ілюстративне: Zahidnuy kordon/Facebook

Станом на 09:00 28 вересня на виїзді з України через окремі пункти пропуску спостерігаються черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше авто накопичилося на польському напрямку: 30 легковиків стоять перед пунктом пропуску "Устилуг", ще 20 – перед "Краківцем". Водночас на більшості пунктів пропуску скупчень транспорту немає.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 28 вересня

"Ягодин" — 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється.

"Устилуг" — 30 л/а, 1 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Угринів" — 5 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Краківець" — 20 л/а, 5 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Шегині" — 15 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках.

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.

"Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 09:00 до 21:00.

Читайте також:

"Тиса" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

"Косино" — 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00.

"Лужанка" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Вилок" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

"Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, опозитний двигун має низький центр ваги та забезпечує відсутність зайвих вібрацій під час роботи. Водночас складний доступ до вузлів і велика кількість деталей можуть суттєво підвищувати вартість обслуговування таких автомобілів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на вторинному ринку в межах 10 000–15 000 доларів можна знайти чимало моделей автомобілів. Renault Duster другого покоління вирізняється простою конструкцією та хорошою прохідністю, однак конкуренти в цьому ціновому сегменті можуть пропонувати кращі матеріали салону, потужніші двигуни та більше функцій.