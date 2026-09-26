Скупчення авто на пунктах: черги на кордоні 26 вересня

Прикордонник. Фото: ДПСУ

У суботу, 26 вересня, на західному кордоні України утворилися черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільші черги легкових автомобілів фіксують на пунктах пропуску "Устилуг", "Угринів", "Краківець" та "Ягодин". Водночас на більшості пунктів пропуску зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черг немає.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 26 вересня

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 20 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 10 л/а, 0 автоб., 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

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"Тиса" - 9 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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