Скупчення авто на пунктах: черги на кордоні 21 вересня

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на 9:00 21 вересня на більшості пунктів пропуску на західному кордоні України значних черг не зафіксовано. Найбільше скупчення легкових автомобілів спостерігається на пункті "Устилуг" — 35 машин, а автобусів — на "Краківці", де в черзі перебувають шість транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 21 вересня

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 0 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 0 автоб., 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб. 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Читайте також:

"Тиса" - 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 4 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, автомеханік із 56-річним досвідом Скотті Кілмер проаналізував конструкцію пікапа Toyota Tundra та зіставив її з новішими моделями. Фахівець розповів, через які особливості сучасні турбовані двигуни можуть частіше виходити з ладу та чим старі атмосферні мотори відрізняються від них.

Ми інформували, що німецькі автомобілі користуються популярністю серед водіїв завдяки комфорту, дизайну та хорошим динамічним характеристикам. Водночас за роки виробництва Mercedes-Benz випускав окремі моделі та модифікації, у яких виявляли суттєві конструктивні недоліки.