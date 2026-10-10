Скупчення авто на КПП Польщі: черги на кордоні 10 жовтня

Прикордонник здійснює перевірку автомобіля. Фото: ДПСУ

У суботу, 10 жовтня на окремих пунктах пропуску на кордоні України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою утворилися черги з легкових автомобілів і автобусів. Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі через пункт пропуску "Устилуг".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 20 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 15 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 10 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

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"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 10 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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