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Головна Авто Скупчення авто на КПП Польщі: черги на кордоні сьогодні

Скупчення авто на КПП Польщі: черги на кордоні сьогодні

Ua ru
10 жовтня 2026 11:59
Скупчення авто на КПП Польщі: черги на кордоні 10 жовтня
Прикордонник здійснює перевірку автомобіля. Фото: ДПСУ

У суботу, 10 жовтня на окремих пунктах пропуску на кордоні України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою утворилися черги з легкових автомобілів і автобусів. Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі через пункт пропуску "Устилуг".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Флаг Польши

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 20 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 15 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 10 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Флаг Словакии

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Флаг Венгрии

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

Флаг Румынии

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Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Флаг Молдовы

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 10 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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Польща кордон подорож ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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