Скопление автомобилей на КПП Польши: очереди на границе 10 октября

Скопление авто на КПП Польши: очереди на границе сегодня
В субботу, 10 октября, на отдельных пунктах пропуска на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезде в Польшу через пункт пропуска "Устилуг".
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 30 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 20 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "М. Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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