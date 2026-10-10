Скопление автомобилей на КПП Польши: очереди на границе 10 октября

Пограничник проводит досмотр автомобиля. Фото: ГПСУ

В субботу, 10 октября, на отдельных пунктах пропуска на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезде в Польшу через пункт пропуска "Устилуг".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"М. Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

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"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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