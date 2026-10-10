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Главная Авто Скопление авто на КПП Польши: очереди на границе сегодня

Скопление авто на КПП Польши: очереди на границе сегодня

Ua ru
10 октября 2026 11:59
Скопление автомобилей на КПП Польши: очереди на границе 10 октября
Пограничник проводит досмотр автомобиля. Фото: ГПСУ

В субботу, 10 октября, на отдельных пунктах пропуска на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезде в Польшу через пункт пропуска "Устилуг".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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Флаг Польши

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Флаг Словакии

Очереди на границе со Словакией

  • "М. Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Флаг Венгрии

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Флаг Румынии

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Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Флаг Молдовы

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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Польша граница путешествие ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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